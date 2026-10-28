"Реал" и "Барселона" связались с Кейном по трансферу: форвард дал ответ

Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" проявляли интерес к нападающему мюнхенской "Баварии" Харри Кейну минувшим летом, передают Vetsi.kz.

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, представители обоих испанских клубов связывались с окружением английского форварда по поводу потенциального трансфера.

Контакты состоялись в первой части предсезонной подготовки. Однако Кейн не стал рассматривать предложения и дал понять, что намерен продолжить выступления за мюнхенский клуб.

"Это может вас удивить, но прошлым летом, я вам гарантирую, с Кейном связывались топ-клубы Испании — "Барселона" и "Реал" — во время первой части предсезонной подготовки. Ответ всегда был один: "Спасибо, но мы сосредоточены на нашем контракте с "Баварией". Никаких переговоров не было, потому что Кейн решил остаться верным "Баварии", — рассказал Романо на своём YouTube-канале.

Напомним, недавно Кейн стал обладателем "Золотого мяча"-2026. Второе место в голосовании занял форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе, а тройку замкнул нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.

В сезоне-2025/2026 Кейн с "Баварией" стал победителем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года.

Форвард забил 73 гола за "Баварию" и Англию в 65 матчах в период с августа 2025 года по июль 2026-го.

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