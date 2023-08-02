Раскрыт секрет успеха "Реала"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, за счет чего "Реал" является успешной командой.

"Побеждать нелегко, у вас должны быть хорошие игроки, именно они в конечном итоге решают все. "Реал" после многих лет более осторожного подхода к новичкам теперь стал приглашать игроков, и он всегда делает правильный выбор, особенно с такими игроками, как Вальверде, Родриго, Винисиус, которые прошли через молодежную академию.

Имея важные экономические возможности, они сосредоточились на игроках с огромным будущим, они пригласили Беллингема, Мбаппе может перейти… "Реал" очень хорошо работает в этом плане", – приводит слова Симеоне AS.