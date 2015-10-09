Рафинья впервые рассказал, почему должен был выиграть "Золотой мяч“"

Вингер "Барселоны" Рафинья откровенно высказался о самой болезненной теме минувшего сезона - "Золотом мяче", передают Vesti.kz.

Бразилец признался, что до сих пор не может смириться с тем, что остался без главной индивидуальной награды в футболе, несмотря на выдающийся год.

Футболист по-прежнему регулярно проводит яркие матчи за "Барселону" в Ла Лиге, однако итоги прошлого сезона, по его признанию, оставили ощущение незавершённости. Пятое место на церемонии "Золотого мяча" стало не тем результатом, на который он рассчитывал.

"Я считаю, что индивидуальные награды нельзя определять по одному турниру. Если смотреть на весь сезон - на завоёванные титулы, статистику и мой вклад в игру команды, - я искренне думаю, что заслуживал победы", цитируют Рафинью Foot Mercato.

В сезоне-2024/25 бразилец дошёл с каталонцами до полуфинала Лиги чемпионов, где команда уступила "Интеру", а сам Рафинья завершил год с 34 голами и 26 результативными передачами.

При этом нападающий дал понять, что относится к соперникам с уважением. Он отдельно выделил впечатляющий сезон Усмана Дембеле, а также высоко оценил выступления своего одноклубника Ламина Ямаля.

Стоит отметить, что вместе с каталонцами Рафинья дважды выигрывал Ла Лигу - в сезонах 2022/23 и 2024/25, завоевал Кубок Испании (2024/25), а также дважды поднимал над головой Суперкубок страны - в 2023 и 2025 годах.

Особенно ярко Рафинья проявил себя в Лиге чемпионов, где в сезоне-2024/25 установил новый клубный рекорд по результативным действиям за один розыгрыш турнира - 21 (13 голов и 8 ассистов), превзойдя показатель Лионеля Месси. Кроме того, именно бразилец стал лучшим бомбардиром той кампании ЛЧ.

