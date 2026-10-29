Нападающий "Барселоны" Рафинья, не восстановившийся полностью после травмы, планирует поехать в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Японии и Сингапура, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, в каталонском клубе серьёзно обеспокоены этой ситуацией.

Хроника травм в сборной Бразилии

Рафинья возвращался травмированным из трёх последних поездок в национальную команду. Последний раз это случилось 29 сентября в игре с Австралией, из-за чего он пропустил 17 дней и три матча клуба. В прошлом сезоне из-за повреждения бедра в сборной он выбыл на 60 дней, а из-за повторной травмы пропустил весь апрель, когда "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов от "Атлетико".

Позиция Ханси Флика

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заявлял, что игроку нужно двигаться шаг за шагом, так как он ещё не готов играть полные 90 минут. Перелёт в Сингапур ради товарищеских игр считается чрезмерной нагрузкой. Теперь главному тренеру сборной Бразилии Карло Анчелотти и самому Рафинье предстоит решить, стоит ли игроку остаться в клубе для восстановления.

Рафинья в нынешнем сезоне провёл 11 матчей во всех клубных турнирах, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

Матчи Бразилии против Японии и Сингапура состоятся 14 и 17 ноября соответственно.