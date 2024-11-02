Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес недоволен количеством игрового времени, которое главный тренер Карло Анчелотти предоставляет 19-летнему крайнему нападающему Арде Гюлеру и 18-летнему форварду Эндрику.

По информации Relevo, Перес не понимает подобного отношения Анчелотти к Эндрику и Гюлеру с учетом того, что они хорошо проявляют себя каждый раз, когда появляются на поле, а также здорово выступают в составе своих национальных команд.

Отмечается, что президент "Реала" также недоволен тем, как Анчелотти использует в матчах атакующего полузащитника Джуда Беллингема.

В нынешнем сезоне Гюлер провёл на поле 292 минуты во всех турнирах, Эндрик — 107.