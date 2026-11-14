Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высоко оценил талант 19-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля, назвав его гением, сообщают Vesti.kz.

Глава клуба также подчеркнул, что руководство должно создать все условия для развития молодого футболиста и защитить его от лишнего давления.

"Ламин заслуживает возможности написать собственную историю и оставить свой след. Он гений, особенный футболист с выдающимися техническими навыками, креативностью и невероятной способностью ставить соперников в тупик на поле. Ещё больше впечатляет его зрелость и понимание игры для такого юного возраста. Наша прямая обязанность - защищать Ламина, сопровождать его развитие и создавать подходящую спортивную среду, чтобы он мог в полной мере реализовать свой огромный потенциал", - приводит слова Лапорты Marca.

Ямаль с 2023 года выступает за основу "Барселоны". На счету юного вингера 173 матча в составе "сине-гранатовых", в которых он забил 62 гола и оформил 64 ассиста.