Появились хорошие новости по 17-летнему Ямалю

Фанаты "Барселоны" узнали хорошие новости относительно 17-летнего Ламина Ямаля, пропустившего ряд матчей из-за повреждения голеностопа, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Ямаль возвращается к регулярным тренировкам с командой, то же самое касается и Феррана Торреса. Рональд Араухо провел только часть тренировок с группой.

