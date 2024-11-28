Появились хорошие новости по 17-летнему Ямалю

Фанаты "Барселоны" узнали хорошие новости относительно 17-летнего Ламина Ямаля, пропустившего ряд матчей из-за повреждения голеностопа, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Ямаль возвращается к регулярным тренировкам с командой, то же самое касается и Феррана Торреса. Рональд Араухо провел только часть тренировок с группой.

🚨🔵🔴 Lamine Yamal returns to regular training with Barcelona group, same for Ferran Torres.



Ronald Araújo did only part of the training with the group. pic.twitter.com/d4oJ8H7hUn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2024

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 12 матчей, забив 5 голов и сделав 7 результативных передач.

Торрес сыграл 8 матчей в чемпионате Испании, оформив 1+2.

Араухо еще не выходил на поле в этом сезоне Ла Лиги.

Добавим, что Ямаль выиграл престижную награду Golden Boy. Этот приз вручается лучшему молодому футболисту Европы с 2003 года, а его обладателем может стать игрок до 21 года.

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