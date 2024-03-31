27-летний испанский полузащитник Дани Себальос не исключает уход из мадридского "Реала" в летнее трансферное окно.

Несмотря на поддержку со стороны Карло Анчеллотти, хавбек понимает, что не станет игроком стартового состава в "Реале". В связи с этим Дани задумался о трансфере, пишет Marca.

Прошлым летом Себальос продлил контракт с "Реалом»" до лета 2027 года, так как полагал, что получит более важную роль в команде и будет чаще играть. Тогда у Себальоса были предложения от других клубов – в частности, от "Атлетико" и "Интера". Несмотря на это, он предпочел остаться в "Реале", так как чувствовал себя счастливым в команде.

В нынешнем сезоне Себальос сыграл за "Реал" в 21 матч во всех турнирах.