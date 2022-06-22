Пике засняли с новой девушкой после расставания с Шакирой

Защитник "Барселоны" Жерар Пике появился в компании новой девушки в одном из стокгольмских ресторанов, сообщает "Чемпионат".

Пике прибыл в столицу Швеции на прошлой неделе для участия в спортивном мероприятии Brilliant Minds. Фото бывшего игрока сборной Испании и загадочной блондинки было опубликовано владелицей ресторана Катрин Житомирской.

Напомним, ранее в этом месяце колумбийская певица Шакира объявила о расставании с Пике. В СМИ сообщалось, что причиной расставания Пике и Шакиры стали измены футболиста. Пара находилась в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет).