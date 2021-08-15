"Барселона" переживает не самые лучшие времена. Сначала стан каталонцев покинул легенда клуба Лионель Месси, еще Ла Лига запретила "сине-гранатовым" регистрировать новичков, сообщает Eurosport.
Однако боссы смогли договориться с Примерой - "Барса" начнет сезон в обновленном составе. Кстати, благодаря еще одному статусному игроку - Жерару Пике.
Испанец согласился на понижение зарплаты, а это значит, что "Барса" умещается в установленный Ла Лигой потолок зарплат.
Клуб уже объявил, что Мемфис Депай и Эрик Гарсия доступны для участия в чемпионате.
"Барселона" продолжает вести переговоры о снижении зарплат еще с двумя игроками - Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Оба игрока готовы пойти на уступки и продолжать сотрудничество с командой.
Напомним, что из-за проблем с регламентом Ла Лиги "Барселона" не смогла продлить контракт с Лионелем Месси. Клуб переживает кризис, а сумма задолженности составляет почти 1,2 миллиарда евро.
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