Испания
Сегодня 14:45
 

Перес поручил "Реалу" выдать контракт скандальной звезде

Флорентино Перес. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

В мадридском "Реале" определились с будущим одного из своих ключевых игроков, передают Vesti.kz.

В мадридском "Реале" определились с будущим одного из своих ключевых игроков, передают Vesti.kz.

По информации AS, мадридцы планируют продлить контракт с Винисиусом Жуниором. В клубе хотят закрыть этот вопрос заранее – ещё до чемпионата мира 2026 года, чтобы избежать лишнего давления и слухов вокруг игрока.

Инициатива исходит лично от президента "королевского клуба" Флорентино Переса, который высоко ценит бразильца и поддерживает с ним хорошие отношения. В "Реале" рассматривают Винисиуса как одного из главных лидеров проекта и не хотят рисковать его уходом.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2027 года, однако в клубе намерены улучшить условия и продлить сотрудничество на более длительный срок. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока сейчас составляет около 150 миллионов евро.

С момента перехода из "Фламенго" в 2018 году Винисиус стал одной из центральных фигур команды. За это время он провёл 369 матчей, забил 123 гола и отдал 97 результативных передач.

Текущий сезон лишь подтверждает его статус: 17 голов и 14 ассистов в 47 играх во всех турнирах.

Моуринью согласился возглавить 15-кратного победителя Лиги чемпионов

Ранее стало известно, что Мбаппе высказался против назначения Юргена Клоппа в "Реал" и предложил альтернативную кандидатуру.

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 00:30   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Алавес
Проголосовало 156 человек

