Моуринью согласился возглавить 15-кратного победителя Лиги чемпионов

Испанское издание Mundo Deportivo поделилось информацией об интересе мадридского "Реала" к своему бывшему главному тренеру Жозе Моуринью, ныне возглавляющему лиссабонскую "Бенфику", сообщают Vesti.kz.

По информации источника, "королевский клуб" действительно изучал вариант с возвращением 63-летнего специалиста и даже выходил с ним на связь. Однако на данный момент никаких конкретных переговоров между сторонами не ведётся.

Отмечается, что сам Моуринью открыт к диалогу и готов рассмотреть предложение "Реала", если руководство "сливочных" всё же решит сделать шаг навстречу.

При этом внутри "Реала" нет единого мнения по поводу кандидатуры португальца. Более того, некоторые источники, близкие к руководству мадридцев, и вовсе исключают сценарий с возвращением Моуринью.

Напомним, Моуринью тренировал "Реал" (клуб рекордные 15 раз выигрывал Лигу чемпионов) с 2010 по 2013 год. Под его руководством "сливочные" выиграли чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

С сентябре прошлого года он возглавляет "Бенфику". Также за карьеру Моуринью возглавлял "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Рому", "Интер" и "Фенербахче".

