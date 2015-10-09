Перес и Алонсо готовят срочный зимний трансфер в "Реал": известны кандидаты

Мадридский "Реал" может изменить свои планы на зимнее трансферное окно и все же выйти на рынок в поисках центрального защитника, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Флорентино Перес и главный тренер Хаби Алонсо провели внутренние консультации и сократили список возможных усилений обороны с трех кандидатов до одного приоритетного варианта.

Ранее в шорт-листе фигурировали три имени: Ибраима Конате, Марк Гехи и Дайо Упамекано.

Все трое подходят клубу как по игровым характеристикам, так и с финансовой точки зрения, а их контракты истекают летом 2026 года, что делало возможным переход без выплаты трансферной суммы.

Однако обстоятельства изменились. Потеря Эдера Милитао и отсутствие явного лидера в обороне заставили руководство пересмотреть стратегию.

В клубе все серьезнее обсуждают вариант ускорить одну из этих сделок и попытаться подписать защитника уже в зимнее окно, даже понимая, что договориться с нынешними клубами игроков в середине сезона будет крайне сложно.

Изначально в клубе рассчитывали обойтись без покупок зимой и дождаться лета, чтобы подписать защитника на правах свободного агента. Однако текущие обстоятельства вынуждают "Реал" рассмотреть возможность ускоренного трансфера уже в январе.

