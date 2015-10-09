Хаби Алонсо выбрал семь неприкасаемых в "Реале": известны имена игроков

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо определился с ключевыми фигурами, вокруг которых намерен строить команду в следующем сезоне, передают Vesti.kz.

Алонсо определил костяк "Реала"

По данным Defensa Central, в число неприкасаемых входят всего семь игроков – именно они считаются основой проекта Алонсо.

Речь идет о Тибо Куртуа, Дани Карвахале (при полной готовности), Эдере Милитао, Альваро Каррерасе, Джуде Беллингеме, Орельене Тчуамени и Килиане Мбаппе. Алонсо уверен, что именно эти футболисты способны задать уровень и стиль команды в долгосрочной перспективе.

Особое доверие у Алонсо вызывает Каррерас. Наставник уверен, что именно он должен стать основным левым защитником "Реала".

По его мнению, 22-летний испанец уже превосходит конкурентов по позиции и идеально подходит под игровую философию команды. К тому же возраст и потенциал позволяют рассчитывать на серьезный рост в ближайшие годы.

Мбаппе решает, а остальные под вопросом

В атаке "Реала" ключевая фигура – Мбаппе. Француз лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги и Лиги чемпионов и, по сути, тянет результат команды.

Алонсо понимает, что такая зависимость от одного игрока неидеальна, но пока решает исход матчей именно Мбаппе.

При этом остальные игроки состава не имеют гарантированного статуса – в клубе не исключают продаж ради перестройки команды.

