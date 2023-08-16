Обладатель "Золотого мяча" разочаровался в "Реале"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич разочарован своей ролью в мадридской команде.

После окончания прошлого сезона 37-летний хорват отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, продлив контракт с "королевским клубом".

По информации Mundo Deportivo, Модрич рассчитывал, что продолжит играть в основе команды, однако главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не планирует регулярно выпускать футболиста в старте.

Хавбек недоволен таким положением дел. В матче первого тура Ла Лиги против "Атлетика" (2:0) Модрич появился на поле лишь на 80-й минуте, заменив Винисиуса Жуниора.

Напомним, Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ