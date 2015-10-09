Новый защитник "Реала" призвал клуб подписать ещё одного игрока из АПЛ

Новичок мадридского "Реала" Марк Кукурелья высказался о возможном переходе аргентинского полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса в королевский клуб, передают Vesti.kz.

"Энцо поздравил меня с переходом в "Реал". Было бы здорово, если бы он тоже присоединился к нам. Возможность обоим перейти в "Реал" в одно и то же трансферное окно была бы невероятной", – цитирует Кукурелью инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в сезоне-2025/26 Энцо Фернандес провёл 54 матча на клубном уровне, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 90 миллионов евро.

Добавим, что Кукурелья официально стал игроком мадридского "Реала" 15 июня этого года. Он подписал долгосрочный контракт с "королевским клубом", рассчитанный до 30 июня 2032 года. Сумма трансфера составила примерно 55 миллионов евро, а ещё 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

Ранее испанец защищал цвета английского "Челси", где успел выиграть два значимых трофея: Клубный чемпионат мира в 2025 году и Лигу конференций УЕФА в сезоне 2024/2025.

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