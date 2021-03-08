Жоан Лапорта после победы на выборах президента "Барселоны" поделился мнением о будущем аргентинца Лионеля Месси в каталонском клубе.

"Я позвоню Лионелю Месси. Смогу ли я убедить Лео остаться? Это будет зависеть от него, я сделаю все, что в моих силах и в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в "Барсе", - цитирует Лапорта журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Также Лапорт отреагировал на поход Месси на процедуру голосования по выбору президента "Барселоны".

"Лучший футболист в истории пришел вместе со своим сыном на участок и проголосовал, принял участие в выборах – это демонстрирует, что он любит "Барселону". Мы прекрасная семья. Надеюсь, это посодействует тому, чтобы он остался в "Барселоне", – сказал Лапорта.

"Барселона" придумала способ убедить Месси остаться

Напомним, что контракт Месси с "Барселоной" истекает 30 июня. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 24 гола и 11 результативных передач в 34 встречах за каталонцев во всех турнирах.