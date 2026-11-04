Мадридский "Реал" близок к оформлению трансфера одного из самых талантливых юных футболистов Европы, передают Vesti.kz.

Состав "королевского клуба" может пополнить 16-летний атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джей Джей Габриэль.

По информации инсайдера Бена Фернандеса Сантоса, юный англичанин уже прибыл в столицу Испании и приступил к тренировкам. Игрок ожидает завершения перехода в "Реал", для которого осталось согласовать лишь некоторые детали. Официальное объявление о сделке может состояться в ближайшие дни.

Габриэль получил в футбольных кругах прозвище "Малыш Месси" благодаря своему дриблингу. В сентябре он со скандалом потребовал расторгнуть контракт с "Манчестер Юнайтед" из-за разногласий относительно его продвижения в основную команду.

В борьбе за футболиста "Реал" опередил "Барселону" и "Пари Сен-Жермен". Ожидается, что первое время Габриэль будет выступать за академию мадридского клуба.