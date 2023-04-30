Новый Месси? 15-летний игрок дебютировал за "Барселону" и установил рекорд

"Барселона" разгромила "Бетис" в матче 32-го тура испанской Ла Лиги (4:0). Матч и его результат порадовали болельщиков команды, но еще больше фанатов воодушевил дебют 15-летнего вингера Ламина Ямала, передают Vesti.kz.

В предыдущих двух турах чемпионата юный игрок попадал в заявку команды Хави, но на поле так и не выходил. Однако в матче с "Бетисом" тренерский штаб выразил доверие футболисту, выпустив его на замену на 83-й минуте вместо Гави. Хави остался доволен действиями Ламина на поле, а также появилась информация о желании "Барселоны" как можно скорее продлить контракт со своим воспитанником.

Как пишет известный журналист Фабрицио Романо, Ямал стал самым молодым игроком в истории, дебютировавшим в главной команде "Барселоны". В этот исторический момент полузащитнику было 15 лет и 285 дней.

Отметим, что на счету Ямала уже есть один матч за юношескую сборную Испании до 19 лет. В СМИ его уже называют новым Лионелем Месси.

После этой победы "Барселона" набрала 79 очков, вновь оторвавшись от "Реала" на 11 пунктов. До конца чемпионата командам осталось провести еще по шесть встреч.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"