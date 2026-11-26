Вингер мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе поставил цель стать игроком мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По данным источника, французский футболист до сих пор не продлил контракт с немецким клубом, а его представители уже изучают условия возможного перехода в испанский гранд.

Сроки и контрактные нюансы

Олисе нацелен на переезд в Мадрид летом 2027 года, считая этот этап решающим в своей карьере. Действующее соглашение игрока с "Баварией" рассчитано до июня 2029 года. В ходе переговоров о его продлении обсуждается включение суммы отступных, которая позволила бы французу свободнее распоряжаться своим будущим, но соглашения пока нет. Публично о желании покинуть Мюнхен футболист ещё не объявлял.





Позиция "Баварии"

Главным препятствием для трансфера остается руководство мюнхенцев. Президент "Баварии" Герберт Хайнер настаивает, что Олисе является ключевым игроком проекта и не продаётся. Немецкий клуб не нуждается в средствах и защищен долгосрочным контрактом, поэтому намерен отклонять предложения "Реала", как уже делал это в прошлое трансферное окно.

Статистика и стоимость Олисе

В текущем сезоне француз провёл за немецкий клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал семь результативных передач. В 15 из них выходил в стартовом составе и лишь в одном случае - на замену.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Олисе был номинирован на "Золотой мяч" в 2026 году и занял девятое место в итоговом голосовании.