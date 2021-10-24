"Не смогу принять уход на пенсию в качестве игрока запаса". Пике - о завершении карьеры в "Барселоне"

34-летний защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о том, как хочет завершить карьеру игрока, сообщает "Чемпионат".

"Не чувствую себя ветераном. На днях увидел, что стал самым возрастным игроком, забившим гол в Лиге чемпионов за "Барсу", это меня расстроило. Лучше бы я его не забивал… Потом увидел, что у меня столько же голов, сколько у Роберто Карлоса, и мне стало лучше. Намного лучше. Но я не чувствую себя старым.

Конечно, я уже возрастной игрок. Когда увижу, что я не так важен, как обычно, - уйду. Во мне все еще живет мятежный и юный Жерар, который отпускает всякие шутки. Когда я в хорошей физической форме, то чувствую это. Не буду самым быстрым, но еще могу соревноваться с лучшими и не чувствовать, что я хуже. Пока это так, буду играть.

Я закончу карьеру в "Барсе". Это точно. Что не смогу принять, так это уход на пенсию в качестве игрока запаса. Если последние три месяца нахожусь в запасе, а потом выхожу, то ладно. Но если такое будет продолжаться целый год? Я бы не хотел этого", - цитирует Пике Mundo Deportivo.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры защитник сыграл в семи матчах и забил один гол.

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