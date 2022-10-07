Названы сроки, когда "Реал" попробует подписать Холанда

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 19:12
©"Манчестер Сити"

"Реал" постарается купить нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда через два года, сообщает Sports.ru.

По информации As, испанский гранд не беспокоится из-за высказываний тренера "горожан" Пепа Гвардиолы, заявившего об отсутствии в контракте Холанда пункта о переходе в "Реал".

Мадридский клуб владеет информацией, что через два года норвежца можно будет выкупить за 180 млн евро.

План "Реала" заключается в том, чтобы возобновить контакты с Холандом в 2024 году - к этому моменту истечет контракт Карима Бензема.

"Реал" хочет убедить игрока в том, что жизнь в Мадриде лучше, чем в Манчестере, а также в том, что играть за "Реал" престижнее и полезнее для карьеры.

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Метки:
Реал Мадрид Манчестер Сити Норвегия

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