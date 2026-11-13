Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья поделился мнением о победе Харри Кейна в голосовании за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz. Испанец признался, что сам отдал бы престижную награду другим футболистам.

Английский форвард получил трофей в конце октября, опередив Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. Однако выбор жюри удивил Кукурелью: по его мнению, награды больше заслуживали французский нападающий или молодой испанец.

"Не могу сказать, что Кейн выиграл "Золотой мяч" незаслуженно. Он добился таких показателей, которые, возможно, уже никогда не сможет повторить. Но я бы выбрал Мбаппе или Ямаля. Как болельщику, мне хотелось бы включать телевизор, чтобы смотреть именно на таких игроков. Дело не в том, что Кейн не заслужил награду, просто его победа стала для меня неожиданностью", - приводит слова Кукурельи Madrid Xtra.

Сам испанский защитник также попал в число номинантов и занял 18-е место в итоговом голосовании.