Названо самое культовое празднование в футболе

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор поделился мнением по поводу фирменного празднования в исполнении португальского форварда Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

– Какие три празднования за всю историю футбола вы бы назвали любимыми?

– Без сомнения, Siuuuu в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе. Также мне нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и празднования вместе с болельщиками, - цитирует Винисиуса Goal.

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Напомним, Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

Сейчас португалец выступает за "Аль-Наср". В этом сезоне Криштиану забил 35 голов и установил рекорд саудовской лиги.

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