Названо преимущество "Манчестер Сити" над ПСЖ в борьбе за Месси

Летом аргентинец уже пытался покинуть клуб.

Фото: nachedeu.com©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 17:17
В "Манчестер Сити" не сомневаются, что им удастся выиграть борьбу у "Пари Сен-Жермен" в борьбе за Лионеля Месси, сообщает Eurosport.

Англичане считают, что у них есть преимущество перед французским клубом в лице Хосепа Гвардиолы, который работал с Месси в "Барселоне".

Во время летнего межсезонья аргентинец признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет новую попытку уйти.

Основными претендентами на игрока считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Аргентинец хочет покинуть команду из-за сложного периода клуба. В прошлом сезоне испанский гранд не выиграл ни одного трофея.
Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Сити ПСЖ Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 17:17
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