Названо преимущество "Манчестер Сити" над ПСЖ в борьбе за Месси

В "Манчестер Сити"
не сомневаются, что им удастся выиграть борьбу у "Пари Сен-Жермен"
в борьбе за Лионеля Месси
, сообщает Eurosport
.
Англичане считают, что у них есть преимущество перед французским клубом в лице Хосепа Гвардиолы, который работал с Месси в "Барселоне"
.
Во время летнего межсезонья аргентинец признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет новую попытку уйти.
Основными претендентами на игрока считаются "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Аргентинец хочет покинуть команду из-за сложного периода клуба. В прошлом сезоне испанский гранд не выиграл ни одного трофея.