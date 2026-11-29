Аргентинский полузащитник итальянского "Комо" Нико Пас стал одной из самых желанных трансферных целей европейских грандов перед следующим летним трансферным окном, передаёт Vesti.kz.

По информации инсайдера Экрема Конура, серьёзный интерес к 22-летнему футболисту уже обозначили "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Кроме того, в гонку за игроком включились "Арсенал" и "Ливерпуль", из-за чего летом между клубами ожидается серьёзная борьба.

Отмечается, что сам Пас требует гарантированного места в стартовом составе и не горит желанием возвращаться в мадридский "Реал", воспитанником которого он является. На этом фоне гранды АПЛ, а также ПСЖ и "Барселона" готовы довести сумму потенциального трансфера до отметки в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец провёл 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач. 15 раз выходил в стартовом составе и в одном случае - на замену.

Напомним, что Паса называют наследником Лионеля Месси в сборной Аргентины.



