Мадридский "Реал" объявил о назначении легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля членом Совета директоров клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт "сливочных".

Надаль, который является давним поклонником мадридской команды, прокомментировал новое назначение и признался, что считает его большой честью и ответственностью.

"Я испытываю огромную радость. Стать частью Совета директоров "Реала" — большая ответственность. Любовь к этому клубу передаётся от родителей детям и объединяет людей. Для меня это возможность проводить время с семьёй и друзьями, вместе смотреть матчи. Я прекрасно понимаю всю ответственность, ведь "Реал" Мадрид — это глобальный бренд. Я принимаю её с надеждой многому научиться и внести свой вклад, чтобы клуб продолжал оставаться лучшим в мире. Буду работать над тем, чтобы "Реал" сохранял свой успех ещё долгие годы. ¡Hala Madrid!" - заявил Надаль.

Надаль в 2024 году завершил карьеру. Он является 22-кратным чемпионом турниров Большого Шлема, больше только у Джоковича.

За 22 года карьеры Надаль выиграл 1080 матчей и возглавлял рейтинг АТР 209 недель. Кроме того, испанец установил рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – 912 недель.