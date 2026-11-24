Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью с улыбкой отреагировал на вопрос о полузащитнике Нико Пасе, который является воспитанником мадридского клуба, но сейчас выступает за итальянский "Комо", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

"Он не мой игрок", - коротко ответил португальский специалист на вопрос о футболисте.

При этом у "Реала" есть право обратного выкупа Паса. По информации зарубежных СМИ, мадридцы рассматривают возможность возвращения полузащитника уже ближайшим летом за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 15 матчей во всех турнирах принесли 19-летнему футболисту шесть голов и восемь результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.

Следующий матч "Реал" проведёт в Лиге чемпионов против ПСВ. Встреча на домашнем стадионе мадридцев состоится в ночь со вторника на среду и начнётся в 01:00 по времени Казахстана.