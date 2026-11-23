Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью с юмором отреагировал на предложение сократить количество матчей в футбольном календаре в обмен на уменьшение зарплаты, сообщают Vesti.kz.

Португальский специалист дал понять, что расставаться с частью своего заработка ради этого не намерен.

"Луис Энрике сказал, что готов получать на 20 процентов меньше, если будет меньше матчей? Нет, это не про меня. Не трогайте мою зарплату (улыбается)", - приводит слова Моуринью Madrid Xtra.

Ранее главный тренер ПСЖ Энрике заявил о готовности получать на 20 процентов меньше, если футболистам и тренерам придётся проводить меньше матчей.

Моуринью возглавил "Реал" перед стартом нынешнего сезона. Под руководством португальца мадридцы провели 13 матчей в чемпионате Испании, набрали 33 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует "Барселона", опережающая принципиального соперника на три балла.