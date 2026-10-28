Испания
Вчера 19:19

Моуринью вынес вердикт четырём игрокам "Реала" после матча с "Барселоной"

Жозе Моуринью. Фото: Depositphotos/Musiu0©

Победа мадридского "Реала" над "Барселоной" (2:1) позволила Жозе Моуринью решить кадровые проблемы. Четыре футболиста, чья форма вызывала вопросы на старте сезона, успешно проявили себя на "Камп Ноу" и претендуют на большее количество игрового времени, передают Vesti.kz.

Укрепление обороны

Как пишет источник, Марк Кукурелья успешно сдержал Ламина Ямаля, выиграв дуэль на фланге и укрепив позиции в борьбе за место в старте с Альваро Каррерасом.

Дин Хёйсен исправил ошибки прошлых матчей, надёжно отыграл в центре защиты и подтвердил важность своей роли при выходе команды из обороны.

Результат в полузащите

Бернарду Силва отыграл больше часа, активно участвовал в прессинге и помог организовать первый гол команды.

Эдуарду Камавинга вышел на замену, сохранил интенсивность игры и на 87-й минуте ассистировал Килиану Мбаппе, который забил победный мяч.

Планы тренера на ноябрь

Ноябрьский календарь позволит Моуринью окончательно определить стартовый состав. Следующая цель португальского специалиста - вернуть на пик формы Винисиуса Жуниора, а также постепенно внедрить в состав Эдера Милитао, Ферлана Менди, Родриго, Рауля Асенсио, Трента Александера-Арнольда и Браима Диаса.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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