Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью высказался о возможном уходе Трента Александер-Арнольда из мадридского клуба ближайшей зимой.

Главный тренер мадридцев объяснил, почему задействует Федерико Вальверде на позиции правого защитника и оставляет в запасе профильных игроков в данном амплуа.

"Прежде всего, мне больно. Я не люблю вызывать у игроков негативные эмоции, хочу, чтобы они испытывали положительные. Конечно, когда формируешь состав с двумя игроками на каждую позицию, а затем выпускаешь на нее третьего, мне это не нравится. Но есть вещи важнее этих чувств. В определенные моменты они важнее для команды.

Я посчитал, что сейчас нужно перестроить полузащиту и использовать там Феде. Я думал о команде, а не об отдельных футболистах. Трент и Думфрис хорошо восприняли мое объяснение, что это решение принято в интересах команды, а не против них. В конечном счете играть будут все.

В матче с "Барселоной" в силу обстоятельств Думфрис в итоге получил игровое время, Трент тоже провел несколько минут. Я не думаю, что кто-то из них попросит об уходе. Сезон сложный, матчей очень много. Есть дисквалификации из-за накопления карточек, усталость, травмы. В итоге все будут играть", – сказал Моуринью.