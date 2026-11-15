Испания
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Моуринью решил продолжить работу вместе с Анчелотти

Жозе Моуринью. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью поддерживает тесную связь с наставником сборной Бразилии Карло Анчелотти.

Тренеры разработают план для Винисиуса

Как сообщает The Touchline,  специалисты намерены совместно поработать над улучшением формы нападающего Винисиуса Жуниора.

По информации источника, оба специалиста хотят подготовить совместную программу работы с бразильским форвардом. Их главная задача — помочь футболисту выйти на пик формы и вернуть уверенность в собственных силах.

Анчелотти и Моуринью считают, что при оптимальных кондициях Винисиус входит в тройку лучших игроков мира, поэтому рассчитывают раскрыть его потенциал в полной мере.

Статистика Винисиуса в нынешнем сезоне

В текущем розыгрыше чемпионата Испании 26-летний бразилец провёл восемь матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Винисиус нашёл новый клуб на следующий сезон

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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