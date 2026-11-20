Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью попросил президента клуба Флорентино Переса зимой купить 29-летнего шотландского хавбека "Наполи" Скотта Мактоминея, передают Vesti.kz.

По информации CalcioMercato и Bernabéu Digital, сумма возможного трансфера оценивается в 25-30 миллионов евро. В Мадриде рассчитывают воспользоваться паузой в переговорах футболиста о продлении контракта с неаполитанцами.

Зачем он "Реалу"

В клубе считают, что Мактоминей поможет разгрузить Орельена Тчуамени, Бернарду Силву и Эдуарду Камавингу в опорной зоне. Кроме того, шотландец сможет заменять в атаке Джуда Беллингема, чтобы англичанин сохранил силы на решающие матчи Лиги чемпионов.





Статистика и контракт

В прошлом сезоне Мактоминей забил 14 голов и сделал четыре ассиста в 44 матчах, в текущем - отличился пять раз в 11 играх. Его соглашение с "Наполи" истекает летом 2028 года, но стороны не могут договориться о новом контракте из-за финансовых запросов игрока. "Реал" следит за ситуацией и готов сделать предложение в январе.