Моуринью отреагировал на уход Роналду из сборной и сделал признание

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью высказался о решении нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду завершить выступления за сборную Португалии. Португальский специалист признался, что хотел бы видеть другую развязку этой истории, сообщают Vesti.kz.

Моуринью подчеркнул, что уважает выбор 41-летнего форварда, однако обратил внимание на обстоятельства, при которых тот покинул национальную команду.

"Его решение нужно уважать, и я его уважаю. Он ещё не ушёл из футбола, поскольку у него по-прежнему остаются цели. Единственное, чего бы мне хотелось, - чтобы его карьера в сборной завершилась не так, как это произошло вчера", - цитирует специалиста Madrid Xtra.

Напомним, ранее Роналду объявил о завершении международной карьеры. По одной из версий, причиной такого решения мог стать конфликт нападающего с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем.

Всего на счету нападающего 234 матча за национальную команду, 146 забитых мячей и 45 результативных передач.