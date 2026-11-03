Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью заинтересован в приглашении защитника лондонского "Арсенала" и сборной Италии Риккардо Калафьори, передают Vesti.kz.

Моуринью хочет видеть Калафьори в "Реале"

По информации TEAMtalk, мадридский клуб внимательно следит за 24-летним футболистом и уже уведомил его окружение о своей заинтересованности. Моуринью высоко оценивает игровые качества итальянца и считает его лучшим левым защитником в мире.

Однако заполучить Калафьори будет непросто: "Арсенал" не намерен расставаться с игроком. Более того, в 2027 году руководство лондонцев планирует обсудить с защитником условия нового контракта.

Риккардо Калафьори Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Реал" рассматривает альтернативу

В случае неудачи переговоров по Калафьори мадридцы могут переключиться на другого защитника — Йошко Гвардиола из "Манчестер Сити". Хорват рассматривается в качестве альтернативного варианта для усиления обороны.

В нынешнем сезоне Калафьори провёл 11 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.