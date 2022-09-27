Месси вернется в "Барселону". Клуб должен избавиться от другого футболиста

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 21:21
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Форвард ПСЖ Лионель Месси предстоящим летом готов вернуться в "Барселону", пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на журналиста Марка Марба. 35-летний аргентинец не хочет остаться в парижском клубе, когда у него истечет контракт.

Однако у Месси есть одно принципиальное условие: испанскую команду должен покинуть защитник Жерар Пике.

Отношения футболистов в последние годы сильно испортились. Как утверждали испанские СМИ, они даже не разговаривали друг с другом в последний сезон Месси в каталонской команде.

В нынешнем сезоне Месси забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за ПСЖ.

Напомним, Месси покинул "Барселону" летом 2021 года. В составе "сине-гранатовых" аргентинец провел 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами.

Вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем "Золотого мяча".

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Метки:
Месси Лионель Барселона Футбольные трансферы ПСЖ

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