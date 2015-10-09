Месси получил деньги от "Барселоны". Подробности

Каталонская "Барселона" понемногу исправляет свое финансовое положение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации испанских СМИ, каталонцы закрыли последний из долгов перед игроками и тренерами, которые в 2020 году согласились на отсрочку зарплаты из-за пандемии COVID-19.

Итоговая сумма выплат составила внушительные 16 миллионов евро. Эти деньги получили, в частности, Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, Рональд Куман и другие участники "сине-гранатовой" эпохи того времени.

Напомним, Месси покинул "Барселону" в 2021 году - клуб тогда просто не смог предложить ему новый контракт из-за жестких финансовых ограничений. Аргентинец отправился в ПСЖ, а сегодня защищает цвета "Интер Майами", с которым связан контрактом до конца 2025 года.

Похоже, "Барса" наконец-то подводит черту под одним из самых непростых финансовых периодов в своей истории.