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Месси получил деньги от "Барселоны". Подробности

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Месси получил деньги от "Барселоны". Подробности ©depositphotos.com/lakasa studyo

Каталонская "Барселона" понемногу исправляет свое финансовое положение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" понемногу исправляет свое финансовое положение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации испанских СМИ, каталонцы закрыли последний из долгов перед игроками и тренерами, которые в 2020 году согласились на отсрочку зарплаты из-за пандемии COVID-19.

Итоговая сумма выплат составила внушительные 16 миллионов евро. Эти деньги получили, в частности, Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, Рональд Куман и другие участники "сине-гранатовой" эпохи того времени.

Напомним, Месси покинул "Барселону" в 2021 году - клуб тогда просто не смог предложить ему новый контракт из-за жестких финансовых ограничений. Аргентинец отправился в ПСЖ, а сегодня защищает цвета "Интер Майами", с которым связан контрактом до конца 2025 года.

Похоже, "Барса" наконец-то подводит черту под одним из самых непростых финансовых периодов в своей истории.


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ПСЖ
ПСЖ
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