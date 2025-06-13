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Клубный чемпионат мира 2025
Вчера 23:25
 

Стал известен заработок "Реала" на клубном чемпионате мира

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Стал известен заработок "Реала" на клубном чемпионате мира ©x.com/realmadrid

"Реал" заработал 43,1 миллиона евро за выход в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

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"Реал" заработал 43,1 миллиона евро за выход в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

В первом раунде плей-офф "сливочные" сыграют с итальянским "Ювентусом".

Выплаты "Реалу" на клубном чемпионате мира распределятся следующим образом:

  • 31,44 млн - базовая сумма за участие в турнире;
  • 1,85 млн × 2 - за две победы на групповом этапе;
  • 0,9 млн - за ничью с "Аль‑Хилялем";
  • 6,95 млн - бонус за выход в 1/8 финала.

Для сравнения: в прошлом году "сливочные" получили около 13,2 миллиона за летние товарищеские матчи в США.

Такой финансовый удар поможет "Реалу" покрыть серьезную часть летних трансферов, включая потенциальные сделки с Хуйсеном, Мастантуоно и другими.

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   1/8 финала, мужчины
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