Стал известен заработок "Реала" на клубном чемпионате мира

"Реал" заработал 43,1 миллиона евро за выход в 1/8 финала клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.
В первом раунде плей-офф "сливочные" сыграют с итальянским "Ювентусом".
Выплаты "Реалу" на клубном чемпионате мира распределятся следующим образом:
- 31,44 млн - базовая сумма за участие в турнире;
- 1,85 млн × 2 - за две победы на групповом этапе;
- 0,9 млн - за ничью с "Аль‑Хилялем";
- 6,95 млн - бонус за выход в 1/8 финала.
Для сравнения: в прошлом году "сливочные" получили около 13,2 миллиона за летние товарищеские матчи в США.
Такой финансовый удар поможет "Реалу" покрыть серьезную часть летних трансферов, включая потенциальные сделки с Хуйсеном, Мастантуоно и другими.
🤩 @BellinghamJude 🤝 @TrentAA 🤩 pic.twitter.com/C72OovM8Tw— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 27, 2025
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/8 финала, мужчины
Сегодня 21:00 • не начат
ПСЖ
(Париж)
- : -
Интер Майами
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ПСЖ
Ничья
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