Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Месси побил рекорд Пеле

Его клуб отметился победой в чемпионате Испании.

Месси побил рекорд Пеле
Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
0
Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, обойдя трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, сообщает Р-Спорт.

Месси отличился на 65-й минуте матча 15-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (3:0). Теперь на счету 33-летнего аргентинца 644 мяча за каталонский клуб, что является абсолютным рекордом.

Пеле забил 643 гола, выступая за бразильский "Сантос".

"Барселона" набрала 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 14 баллами располагается на 18-й строчке.

В следующем туре, 29 декабря, "Барселона" дома примет "Эйбар", а "Вальядолид" в этот день на выезде сыграет с "Кадисом".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Испания Месси Лионель Барселона Ла Лига Пеле

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:23
Футбол

Месси побил рекорд Пеле
17 декабря
21:36
Около спорта

Три спортсмена вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
17 декабря
10:26
Футбол

"Барселона" выиграла у лидера и поднялась на пятое место в чемпионате Испании
16 декабря
17:17
Футбол

Названо преимущество "Манчестер Сити" перед ПСЖ в борьбе за Месси
13 декабря
18:12
Футбол

Аккаунт известного британского издания сообщил о смерти Месси
13 декабря
15:22
Футбол

Серхио Рамос установил рекорд "Реала" в победном матче с "Атлетико"
7 декабря
12:50
Футбол

"Барселона" определилась с трансферными целями на зиму
6 декабря
17:07
Футбол

"Разница огромная". Футболист "молодежки" - о переходе в испанский клуб, сравнении с Казахстаном и уходе из "Шахтера"
6 декабря
07:47
Футбол

"Барселона" потерпела сенсационное поражение от новичка Ла Лиги
5 декабря
23:20
Футбол

"Реал" обыграл "Севилью" из-за автогола голкипера
5 декабря
16:28
Футбол

Провальный трансфер "Реала"? Минута Азара на поле стоит 72 тысячи евро, каждый гол - 44,8 миллиона
2 декабря
11:36
Футбол

Зидан оказался на грани увольнения из "Реала"
1 декабря
14:32
Футбол

Самый дорогой футболист мира оказался не по карману "Реалу"
30 ноября
23:57
Футбол

"Барселона" отказалась продавать Месси за 250 миллионов евро
30 ноября
15:31
Футбол

Бывший тренер "Барселоны" подал в суд на клуб
29 ноября
23:44
Футбол

Месси надел футболку "Ньюэллс Олд Бойз" и посвятил гол в ворота "Осасуны" Марадоне
29 ноября
08:16
Футбол

"Реал" проиграл середняку в матче с пенальти и дикой ошибкой Куртуа
28 ноября
18:40
Футбол

"Челси" захотел Месси
27 ноября
09:00
Футбол

Стадион "Камп Ноу" в Барселоне могут переименовать в честь Месси
26 ноября
09:01
Футбол

Любителям спорта предложили поучаствовать в розыгрыше iPhone 12, PS 5 и квартиры в новостройке
22 ноября
22:45
Футбол

"Манчестер Сити" отказался от Месси
22 ноября
16:16
Футбол

Роналду задумался о возвращении в "Реал"
22 ноября
07:26
Футбол

"Барселона" проиграла "Атлетико" в 800-м матче Месси
15 ноября
10:32
Футбол

"Манчестер Сити" собрался подписать Месси и Рамоса
14 ноября
08:19
Футбол

Неймар хочет вернуться в "Барселону"
13 ноября
22:34
Футбол

Футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал за испанский клуб
13 ноября
15:44
Футбол

Неймар подал апелляцию и снова требует от "Барселоны" 43 миллиона евро
12 ноября
23:44
Футбол

Дядя Гризманна обвинил Месси в чрезмерном влиянии на команду
9 ноября
08:27
Футбол

"Реал" пропустил четыре мяча и потерпел второе поражение в Ла Лиге
8 ноября
13:01
Футбол

18-летний нападающий "Барселоны" получил разрыв мениска в матче Ла Лиги
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика