Мбаппе сделал признание об адаптации в "Реале"

Новичок "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе высказался об адаптации в мадридском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

В недавнем матче чемпионата Испании против севильского "Бетиса" Киллиан отметился двумя забитыми мячами и принес своей команде победу (2:0).

"Когда закончится моя адаптация? Мне нужно назвать точную дату? Это нормальный момент, когда в команду приходит новый игрок и что-то меняется. Мы выходим играть почти каждые три дня, поэтому не так много проводим совместных тренировок. Но я уверен, что могу играть намного лучше, чем во встрече с "Бетисом", - заявил Мбаппе.

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Мбаппе перешел в "Реал" этим летом, подписав пятилетний контракт. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.