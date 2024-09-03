Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 10:10
 

Мбаппе сделал признание об адаптации в "Реале"

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе сделал признание об адаптации в "Реале" ©x.com/realmadrid

Новичок "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе высказался об адаптации в мадридском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Поделиться

Новичок "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе высказался об адаптации в мадридском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

В недавнем матче чемпионата Испании против севильского "Бетиса" Киллиан отметился двумя забитыми мячами и принес своей команде победу (2:0).

"Когда закончится моя адаптация? Мне нужно назвать точную дату? Это нормальный момент, когда в команду приходит новый игрок и что-то меняется. Мы выходим играть почти каждые три дня, поэтому не так много проводим совместных тренировок. Но я уверен, что могу играть намного лучше, чем во встрече с "Бетисом", - заявил Мбаппе.

Назван лучший нападающий мира: Мбаппе лишь третий, а Роналду - десятый

Мбаппе перешел в "Реал" этим летом, подписав пятилетний контракт. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Мбаппе Килиан Реал Мадрид Еврофутбол Футбол Ла Лига

Реклама

Живи спортом!