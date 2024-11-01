Мбаппе повторил участь Роналду в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оказался лидером по числу попаданий в офсайд в топ-5 лигах мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

В десять матчах за "Реал" в нынешнем сезоне Ла Лиги француз оказывался в положении вне игры 17 раз – чаще, чем любой из игроков в топ-5 чемпионатов. Напомним, в эль-класико с "Барселоной" (0:4) Килиан попал в офсайд восемь раз.

Кроме того, у Мбаппе больше офсайдов в первых десяти матчах сезона, чем у любого из игроков "Реала" с сезона-2013/14, когда у Криштиану Роналду было зафиксировано 22 положения вне игры на аналогичном отрезке сезона в Ла Лиге.

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Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" нынешним летом, подписав пятилетний контракт в качестве свободного агента. В этом сезоне Ла Лиги француз провел за клуб десять матчей и забил шесть голов.