Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус прокомментировал результаты голосования за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Бывший игрок сборной Германии считает, что нападающий "Реала" Килиан Мбаппе провёл более убедительный сезон, чем форвард "Барселоны" Ламин Ямаль.

"На мой взгляд, Мбаппе показал больше, чем Ямаль, который долгое время пропустил из-за травмы в учитываемый для голосования период. На чемпионате мира он забил всего один гол, а его статистика уступала показателям Кейна, Мбаппе, Майкла Олисе и Джуда Беллингема. Последнего я бы тоже включил в десятку лучших.

Девятое место Олисе вполне заслуженно. Нужно учитывать, кто оказался выше него: Родри, Усман Дембеле и Эрлинг Холанд. В целом голосование получилось отличным. Хочу похвалить всех, кто его организовал и принимал решения", - приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.