Мбаппе назвали главное условие для получения "Золотого мяча" в 2026 году

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением относительно шансов нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе выиграть "Золотой мяч" в 2026 году, передают Vesti.kz.

По словам футбольного эксперта, Мбаиппе станет главным претендентом на "Золотой мяч" в случае победы "трёхцветных" на чемпионате мира-2026.

"Если чемпионами мира станут, Мбаппе получит. Конечно", - высказался Радимов на ютуб-канале Fonbet.

На ЧМ-2026 Мбаппе отметился восемью забитыми мячами. Он делит первое место в списке бомбардиров с 39-летним аргентинцем Лионелем Месси.

В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Испании. Матч состоится в ночь с 14 на 15 июля. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Месси "вручили" девятый "Золотой мяч"

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