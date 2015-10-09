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Испания
Сегодня 19:45
 

Мбаппе назвали главное условие для получения "Золотого мяча" в 2026 году

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Мбаппе назвали главное условие для получения "Золотого мяча" в 2026 году Килиан Мбаппе. Фото: depositphotos.com/DURAOFOTO©

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением относительно шансов нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе выиграть "Золотой мяч" в 2026 году, передают Vesti.kz.

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Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением относительно шансов нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе выиграть "Золотой мяч" в 2026 году, передают Vesti.kz.

По словам футбольного эксперта, Мбаиппе станет главным претендентом на "Золотой мяч" в случае победы "трёхцветных" на чемпионате мира-2026.

"Если чемпионами мира станут, Мбаппе получит. Конечно", - высказался Радимов на ютуб-канале Fonbet.

На ЧМ-2026 Мбаппе отметился восемью забитыми мячами. Он делит первое место в списке бомбардиров с 39-летним аргентинцем Лионелем Месси.

В полуфинале ЧМ-2026 подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Испании. Матч состоится в ночь с 14 на 15 июля. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/2 финала, мужчины
15 июля 00:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Испания
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