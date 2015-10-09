Мбаппе готов пойти на риск ради будущего Алонсо в "Реале"

Килиан Мбаппе готов выйти на поле в решающем матче против "Алавеса", чтобы помочь "Реалу" и тренеру Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Как Мбаппе готов поддержать Алонсо?

Как пишет Defensa Сentral, французский форвард заявил, что готов сыграть, даже если ему придется рисковать своим здоровьем, потому что понимает важность игры: если "Реал" не победит, будущее Алонсо в клубе окажется под угрозой.

Мбаппе заявляет, что настроен на продолжение своей атакующей работы, несмотря на травмы. Он знает, что перед ним стоят большие цели как в клубе, так и на международной арене с Францией, и не хочет упустить шанс помочь команде в важный момент.

Тем не менее, тренерский штаб и врачи "Реала" предупреждают, что его здоровье важно для долгосрочных целей, и нужно осторожно подходить к любым рискам.

Все решит матч с "Алавесом"

В преддверии игры с "Алавесом" Хаби Алонсо оказался на грани увольнения. Если команда не одержит победу, тренер может быть уволен из-за плохих результатов – команда одержала только две победы в последних девяти матчах.

В "Реале" понимают, что этот матч – последний шанс для Алонсо, и все будет зависеть от того, как команда проявит себя на поле.

Алонсо назвал причины поражения "Реала" от "Ман Сити" в Лиге чемпионов

Напомним, что "Реал" оказался в кризисной серии и впервые с весны потерпел два поражения подряд. Команда Хаби Алонсо уступила "Манчестер Сити" в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 1:2. Накануне, 7 декабря, мадридцы неожиданно проиграли "Сельте" со счетом 0:2.

Последний раз такая неудачная серия случалась в апреле 2025 года, когда "сливочные" уступили "Валенсии" (1:2) и "Арсеналу" (0:3).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!