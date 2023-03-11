В пятницу, 10 марта, прошел матч 25-го тура Ла Лиги между командами "Кадис" и "Хетафе", который завершился вничью со счетом 2:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард "Хетафе" Энес Унал стал автором последнего гола, принесшего своей команде ничью. Во время компенсированного времени арбитр назначил пенальти в ворота "Кадиса" после просмотра VAR, и турецкий футболист успешно реализовал его на 105 минуте и 14-й секунде игры.

Этот гол сделал Унала автором самого позднего гола в Ла Лиге в 21 веке, обойдя Лионеля Месси, который ранее удерживал этот рекорд с пенальти, забитым в сентябре 2008 года в ворота "Эспаньола" - 102:52.

Отметим, что Унал оформил дубль в этом матче. В составе "Кадиса" отличились Рубен Собрино и Рубен Алькарас.

Добавим, что в составе "Хетафе" почти весь матч целиком отыграл экс-игрок "Астаны" Неманья Максимович. Серб был заменен на 95-й минуте.