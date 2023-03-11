В матче Ла Лиги с участием экс-игрока "Астаны" побит 14-летний рекорд Месси

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 09:26
©ФК "Хетафе"

В пятницу, 10 марта, прошел матч 25-го тура Ла Лиги между командами "Кадис" и "Хетафе", который завершился вничью со счетом 2:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард "Хетафе" Энес Унал стал автором последнего гола, принесшего своей команде ничью. Во время компенсированного времени арбитр назначил пенальти в ворота "Кадиса" после просмотра VAR, и турецкий футболист успешно реализовал его на 105 минуте и 14-й секунде игры.

Этот гол сделал Унала автором самого позднего гола в Ла Лиге в 21 веке, обойдя Лионеля Месси, который ранее удерживал этот рекорд с пенальти, забитым в сентябре 2008 года в ворота "Эспаньола" - 102:52.

Отметим, что Унал оформил дубль в этом матче. В составе "Кадиса" отличились Рубен Собрино и Рубен Алькарас.

Добавим, что в составе "Хетафе" почти весь матч целиком отыграл экс-игрок "Астаны" Неманья Максимович. Серб был заменен на 95-й минуте.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Месси Лионель Барселона

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:26
Испания
В матче Ла Лиги с участием экс-игрока "Астаны" побит 14-летний рекорд Месси
Сегодня , 08:35
Испания
Вернется в "Барселону"? Стало известно будущее Месси
Сегодня , 07:50
Испания
Исключение из Ла Лиги? "Барселоне" грозит наказание по делу о коррупции
Вчера , 22:50
Испания
Стало известно условие, при котором Мбаппе может оказаться в "Реале"
Вчера , 12:05
Испания
Вражда с матерью Пике продолжается? Кукла-ведьма вернулась на балкон Шакиры
9 марта, 21:23
Испания
Левандовски сделал заявление об игре "Барселоны"
8 марта, 08:47
Испания
Президент "Барселоны" высказался об уходе Месси
7 марта, 20:46
Испания
Клуб Роналду готовит громкий трансфер из "Реала"
7 марта, 13:28
Испания
"Реал" выгонит Анчелотти, если останется без трофеев в этом сезоне
6 марта, 07:40
Испания
Неожиданным исходом завершился матч "Реала" в Ла Лиге
© 2008 - 2023 ТОО «EML»