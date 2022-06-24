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Новости спорта Футбол Испания
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Луис Суарес узнал условие для возвращения в "Барселону"

Луис Суарес узнал условие для возвращения в "Барселону"
©Reuters

Каталонская "Барселона" готова рассмотреть вариант с возвращением в клуб 35-летнего форварда Луиса Суареса, сообщает Sport24.

Отмечается, что "Барселона" связалась с Суаресом и обсудила с ним вероятную сделку. При этом каталонский клуб поставил уругвайцу условие - он должен подождать до августа, так как приоритетом для клуба остается приобретение у "Баварии" Роберта Левандовски. Если эта сделка не состоится, Суарес может стать заменой поляку.

В составе "Барселоны" Суарес выступал с 2014 по 2020 год, после чего перешел в "Атлетико". В прошлом сезоне он провел за мадридцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи. 1 июля нападающий станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Суарес достиг соглашения с "Ривер Плейт".

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Метки:
Барселона Ла Лига Атлетико Мадрид Футбольные трансферы

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