Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обозначил два условия, при выполнении которых готов продлить контракт с мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Повышение зарплаты до уровня Винисиуса

По информации OK Diario, руководство "сливочных" заинтересовано в скорейшем продлении соглашения с 23-летним англичанином, несмотря на отсутствие срочности: действующий контракт футболиста рассчитан до середины 2029 года.

Первым требованием Беллингема стало увеличение заработной платы до 22 миллионов евро в год. Таким образом, полузащитник рассчитывает получать столько же, сколько зарабатывает бразильский вингер Винисиус Жуниор. В мадридском клубе готовы удовлетворить финансовые запросы англичанина, высоко оценивая его вклад в игру команды.

Конкурентоспособность проекта

Вторым условием футболист назвал наличие конкурентоспособного спортивного проекта. После двух сезонов без завоёванных трофеев Беллингем хочет убедиться, что амбиции "Реала" по-прежнему соответствуют статусу одного из ведущих клубов мирового футбола.

Джуд Беллингем Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Карьера и статистика Джуда Беллингема в "Реале"

Напомним, англичанин перешёл в мадридскую команду из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года за 103 миллиона евро. За время выступлений в составе 36-кратного чемпиона Испании он выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне Беллингем провёл 16 матчей, забил пять голов и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в 160 миллионов евро.

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