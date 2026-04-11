Защитник Алессандро Бастони не планирует покидать "Интер" в ближайшее время, несмотря на интерес со стороны "Барселоны".

Как сообщает Corriere dello Sport, представители каталонцев выходили на связь с окружением игрока, однако до конкретных переговоров дело так и не дошло. Сам Бастони настроен продолжать карьеру в составе "нерадзурри" и не рассматривает варианты смены клуба.

В "Интере" также видят в итальянце одного из ключевых элементов обороны и не заинтересованы в его продаже. При этом ранее сообщалось, что миланский клуб отклонил стартовое предложение "Барселоны" в размере 45 миллионов евро, рассчитывая получить за защитника не менее 60 миллионов.