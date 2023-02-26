Левандовски забил гол и лишил "Барселону" миллиона евро

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 13:09
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Каталонская "Барселона" выплатит мюнхенской "Баварии" 1,25 миллиона евро из-за Роберта Левандовски, сообщает корреспондент Vesti.kz. Именная такая сумма прописана в качестве бонусов в трансферном соглашении между клубами.

По информации Catalunya Ràdio, "Барселона" должна была активировать этот пункт в случае, если Левандовски забьет 25 голов во всех турнирах за сезон. В матче раунда плей-офф Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:2) это случилось.

Отмечается, что "Барселона" должна будет платить "Баварии" по 1,25 миллиона евро за каждый сезон, в котором Левандовски достигнет отметки в 25 голов.

Таким образом, максимальная сумма, которую "Бавария" может получить в качестве бонусов, составляет пять миллионов евро (по 1,25 миллиона евро за четыре сезона по контракту с "Барселоной").

Напомним, что трансфер 34-летнего Левандовского обошелся "Барселоне" в 45 миллионов евро. В чемпионате Испании каталонцы идут на первом месте.

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Метки:
Барселона Бавария Левандовски Роберт

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