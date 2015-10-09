Левандовски уделал Мбаппе. Подробности

Польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски продолжает забивать голы в Ла Лиге. В перенесенном матче 27-го тура против "Осасуны" (3:0) он отметился очередным забитым мячом, поразив ворота соперника на 77-й минуте, сообщают Vesti.kz.

Этот гол стал для Левандовски уже 23-м в текущем сезоне испанского чемпионата, что позволило ему сохранить лидерство в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь - французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе - отстает на три мяча.

В общей сложности с начала сезона 36-летний нападающий забил 36 голов во всех турнирах, демонстрируя выдающуюся результативность. Левандовски остается ключевой фигурой в атаке "Барселоны" и одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

В следующем туре каталонцы встретятся с "Валенсией", и у Роберта будет очередная возможность укрепить свое лидерство в списке лучших снайперов сезона.

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